S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Cencora-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 79.79 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 125.329 Cencora-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42’788.57 USD, da sich der Wert eines Cencora-Anteils am 15.10.2026 auf 341.41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 327.89 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Cencora betrug jüngst 64.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch