S&P 500-Wert CDW-Aktie: Über diese Dividende können sich CDW-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert CDW am 20.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2.48 USD für das Jahr 2024. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 3.77 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet CDW 332.10 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die CDW-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 3.30 Prozent aufgebessert.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte der CDW-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 188.10 USD. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 1.43 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 1.05 Prozent.

Vergleich von CDW-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der CDW-Aktienkurs via NASDAQ um 18.35 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -17.73 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von CDW

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2.53 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 1.34 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie CDW

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens CDW steht aktuell bei 24.782 Mrd. USD. Das CDW-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 21.83. Im Jahr 2024 erwirtschaftete CDW einen Umsatz von 20.999 Mrd.USD sowie ein EPS von 8.06 USD.

Redaktion finanzen.ch