S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CDW-Investment von vor einem Jahr verdient

CDW-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 147.39 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die CDW-Aktie investierten, hätten nun 0.678 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 173.08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 117.43 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.43 Prozent erhöht.

Der Marktwert von CDW betrug jüngst 21.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch