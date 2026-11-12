|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CDW-Anlage im Blick
|
12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CDW-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren CDW-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
CDW-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 147.39 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die CDW-Aktie investierten, hätten nun 0.678 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 173.08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 117.43 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.43 Prozent erhöht.
Der Marktwert von CDW betrug jüngst 21.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu CDW Corp (New)
|
12.11.26
|S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CDW-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CDW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier CDW-Aktie: Hätte sich eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu CDW Corp (New)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.