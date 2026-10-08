CDW Aktie 21034308 / US12514G1085
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CDW von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CDW-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der CDW-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 45.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22.168 CDW-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CDW-Aktie auf 136.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’033.03 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 203.30 Prozent gesteigert.
Der CDW-Wert an der Börse wurde auf 16.95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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