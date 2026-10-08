S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CDW von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der CDW-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 45.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22.168 CDW-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CDW-Aktie auf 136.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’033.03 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 203.30 Prozent gesteigert.

Der CDW-Wert an der Börse wurde auf 16.95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch