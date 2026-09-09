CBRE Grou a Aktie 14022594 / US12504L1098
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein CBRE Group A-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CBRE Group A-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die CBRE Group A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 162.09 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61.694 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 142.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’776.61 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12.23 Prozent vermindert.
CBRE Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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