S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das CBRE Group A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen CBRE Group A-Anteile an diesem Tag bei 93.64 USD. Bei einem CBRE Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.068 CBRE Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 151.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162.05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62.05 Prozent.

Der Börsenwert von CBRE Group A belief sich zuletzt auf 43.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch