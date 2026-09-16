S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 3 Jahren eingebracht

CBRE Group A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 78.42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.275 CBRE Group A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 178.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 140.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78.67 Prozent vermehrt.

Alle CBRE Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch