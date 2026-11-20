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|Profitabler Caseys General Stores-Einstieg?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Caseys General Stores-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Caseys General Stores-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 281.62 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Caseys General Stores-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.509 Caseys General Stores-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 685.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’341.31 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 143.41 Prozent gesteigert.
Caseys General Stores markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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