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Casey's General Stores Aktie 916502 / US1475281036

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Lohnender Caseys General Stores-Einstieg? 03.07.2026 16:02:32

S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caseys General Stores-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caseys General Stores-Aktie gebracht.

Casey's General Stores
621.51 CHF -2.32%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Caseys General Stores-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Caseys General Stores-Anteile bei 243.23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Caseys General Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.411 Caseys General Stores-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 327.85 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 02.07.2026 auf 797.42 USD belief. Das entspricht einem Plus von 227.85 Prozent.

Caseys General Stores wurde am Markt mit 28.98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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