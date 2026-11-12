S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carvana von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carvana-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Carvana-Papier an diesem Tag 65.64 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.524 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 73.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.54 Prozent.

Am Markt war Carvana jüngst 52.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch