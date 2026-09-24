S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carvana von vor 3 Jahren verdient

Am 24.09.2023 wurden Carvana-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8.40 USD. Bei einem Carvana-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’190.760 Carvana-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 76’149.08 USD, da sich der Wert einer Carvana-Aktie am 23.09.2026 auf 63.95 USD belief. Das entspricht einem Plus von 661.49 Prozent.

Am Markt war Carvana jüngst 47.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch