S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carvana von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Carvana-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65.73 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, hätte er nun 152.133 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Carvana-Aktie auf 74.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’282.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.82 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Carvana betrug jüngst 52.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch