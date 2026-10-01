Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Carvana eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Carvana-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60.57 USD. Bei einem Carvana-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.651 Carvana-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Carvana-Papiers auf 62.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103.26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Carvana eine Marktkapitalisierung von 45.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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