S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Carvana-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60.57 USD. Bei einem Carvana-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.651 Carvana-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Carvana-Papiers auf 62.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103.26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Carvana eine Marktkapitalisierung von 45.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch