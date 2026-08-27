Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carvana-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Carvana-Papier statt. Der Schlusskurs des Carvana-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8.24 USD. Bei einem Carvana-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 121.359 Carvana-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’974.51 USD, da sich der Wert einer Carvana-Aktie am 26.08.2026 auf 73.95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 797.45 Prozent.
Carvana erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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