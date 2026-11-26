Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Carvana-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Carvana-Anteile bei 58.22 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Carvana-Aktie investierten, hätten nun 171.756 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 11’651.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.52 Prozent gesteigert.

Carvana wurde am Markt mit 47.71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch