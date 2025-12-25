Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
25.12.2025 16:02:22
S&P 500-Wert Carnival-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carnival von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carnival-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die Carnival-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 25.79 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Carnival-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 387.747 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’117.10 USD, da sich der Wert eines Carnival-Anteils am 24.12.2025 auf 31.25 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21.17 Prozent.
Zuletzt verbuchte Carnival einen Börsenwert von 41.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired
|
16:02
|S&P 500-Wert Carnival-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carnival von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.12.25
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
19.12.25
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
19.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Carnival Corp & plc paired
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
