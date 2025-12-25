S&P 500-Wert Carnival-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carnival von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Carnival-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 25.79 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Carnival-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 387.747 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’117.10 USD, da sich der Wert eines Carnival-Anteils am 24.12.2025 auf 31.25 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21.17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Carnival einen Börsenwert von 41.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch