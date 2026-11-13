S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CarMax von vor 10 Jahren angefallen

Am 13.11.2016 wurde das CarMax-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 54.78 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die CarMax-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.255 CarMax-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 52.58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 959.84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4.02 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von CarMax belief sich zuletzt auf 7.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch