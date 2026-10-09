CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine CarMax-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CarMax-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die CarMax-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 130.54 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die CarMax-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76.605 CarMax-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’120.58 USD, da sich der Wert einer CarMax-Aktie am 08.10.2026 auf 53.79 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 58.79 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete CarMax eine Marktkapitalisierung von 7.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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