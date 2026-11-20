Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit CarMax-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die CarMax-Aktie an diesem Tag bei 33.52 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das CarMax-Papier investiert hätte, hätte er nun 298.329 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CarMax-Aktien wären am 19.11.2026 14’919.45 USD wert, da der Schlussstand 50.01 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CarMax belief sich zuletzt auf 7.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch