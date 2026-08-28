S&P 500-Wert CarMax-Aktie: Hätte sich eine CarMax-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Das CarMax-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62.17 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das CarMax-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160.849 CarMax-Anteilen. Die gehaltenen CarMax-Papiere wären am 27.08.2026 10’075.60 USD wert, da der Schlussstand 62.64 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 0.76 Prozent.

Alle CarMax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch