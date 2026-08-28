CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable CarMax-Anlage?
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert CarMax-Aktie: Hätte sich eine CarMax-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Bei einem frühen CarMax-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das CarMax-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62.17 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das CarMax-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160.849 CarMax-Anteilen. Die gehaltenen CarMax-Papiere wären am 27.08.2026 10’075.60 USD wert, da der Schlussstand 62.64 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 0.76 Prozent.
Alle CarMax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!