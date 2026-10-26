S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cardinal Health von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Cardinal Health-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cardinal Health-Anteile an diesem Tag 92.55 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 108.050 Cardinal Health-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 249.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’965.96 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 169.66 Prozent angezogen.

Am Markt war Cardinal Health jüngst 57.68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch