S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cardinal Health von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Cardinal Health-Papier statt. Der Schlusskurs der Cardinal Health-Aktie betrug an diesem Tag 81.78 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 122.279 Cardinal Health-Papiere. Die gehaltenen Cardinal Health-Papiere wären am 27.03.2026 25’260.45 USD wert, da der Schlussstand 206.58 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 152.60 Prozent zugenommen.

Cardinal Health markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch