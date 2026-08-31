S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 3 Jahren eingefahren

Am 31.08.2023 wurde das Cardinal Health-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87.33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cardinal Health-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.145 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cardinal Health-Anteile wären am 28.08.2026 268.58 USD wert, da der Schlussstand 234.55 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 168.58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cardinal Health eine Börsenbewertung in Höhe von 54.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch