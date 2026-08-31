Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Cardinal Health-Anlage im Blick
|
31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Cardinal Health-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 31.08.2023 wurde das Cardinal Health-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87.33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cardinal Health-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.145 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cardinal Health-Anteile wären am 28.08.2026 268.58 USD wert, da der Schlussstand 234.55 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 168.58 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cardinal Health eine Börsenbewertung in Höhe von 54.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cardinal Health Inc.
Analysen zu Cardinal Health Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX verbucht Verluste -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.