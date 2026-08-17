Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Cardinal Health-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cardinal Health-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82.78 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Cardinal Health-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.080 Cardinal Health-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 2’840.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 235.17 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 184.09 Prozent zugenommen.
Cardinal Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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