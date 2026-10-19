Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cardinal Health-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Cardinal Health-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Cardinal Health-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 156.41 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.393 Cardinal Health-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’624.32 USD, da sich der Wert eines Cardinal Health-Papiers am 16.10.2026 auf 254.06 USD belief. Mit einer Performance von +62.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Cardinal Health wurde am Markt mit 58.82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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