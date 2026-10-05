Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cardinal Health-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cardinal Health-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cardinal Health-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Cardinal Health-Anteile betrug an diesem Tag 49.18 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Cardinal Health-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203.335 Cardinal Health-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cardinal Health-Aktie auf 228.30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46’421.31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 364.21 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Cardinal Health belief sich zuletzt auf 52.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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