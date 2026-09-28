S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cardinal Health-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Cardinal Health-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cardinal Health-Anteile bei 87.80 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Cardinal Health-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.390 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’508.20 USD, da sich der Wert einer Cardinal Health-Aktie am 25.09.2026 auf 220.22 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +150.82 Prozent.

Cardinal Health markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch