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Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059

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Frühes Investment 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Capital One Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capital One Financial-Aktie Investoren gebracht.

Capital One Financial
163.92 CHF 0.62%
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Am 06.10.2025 wurden Capital One Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 213.85 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 46.762 Capital One Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 195.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’125.09 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8.75 Prozent vermindert.

Alle Capital One Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 119.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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