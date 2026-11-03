S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capital One Financial von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Capital One Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Capital One Financial-Papiers betrug an diesem Tag 221.70 USD. Bei einem Capital One Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.451 Capital One Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 210.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.07 USD wert. Das entspricht einem Minus von 4.93 Prozent.

Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 123.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch