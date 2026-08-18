S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital One Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Capital One Financial-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 105.04 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Capital One Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.520 Capital One Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 221.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’108.24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 110.82 Prozent.

Capital One Financial war somit zuletzt am Markt 139.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch