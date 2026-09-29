Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital One Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Capital One Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Capital One Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70.36 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capital One Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14.213 Capital One Financial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’792.21 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Anteils am 28.09.2026 auf 196.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 179.22 Prozent gesteigert.
Am Markt war Capital One Financial jüngst 122.58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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