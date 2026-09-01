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Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059

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Lohnende Capital One Financial-Anlage? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital One Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Capital One Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Capital One Financial
172.49 CHF 0.00%
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Die Capital One Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71.08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Capital One Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.407 Capital One Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 214.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 301.79 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 201.79 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Capital One Financial einen Börsenwert von 132.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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