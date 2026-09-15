Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Capital One Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Capital One Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 15.09.2023 wurde die Capital One Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Capital One Financial-Aktie betrug an diesem Tag 104.46 USD. Bei einem Capital One Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95.730 Capital One Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 206.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’785.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97.86 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Capital One Financial betrug jüngst 128.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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