S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cadence Design Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 230.66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Cadence Design Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.434 Cadence Design Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cadence Design Systems-Papiers auf 294.90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.85 Prozent vermehrt.

Cadence Design Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77.87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch