S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Cadence Design Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152.25 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investierten, hätten nun 6.568 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Cadence Design Systems-Aktie auf 326.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’145.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +114.58 Prozent.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich zuletzt auf 89.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch