Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Cadence Design Systems-Anlage?
|
29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cadence Design Systems-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Cadence Design Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152.25 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investierten, hätten nun 6.568 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Cadence Design Systems-Aktie auf 326.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’145.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +114.58 Prozent.
Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich zuletzt auf 89.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.
|
16:02
|S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16:00
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
16:00
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.ch)