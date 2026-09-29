Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’927 -0.1%  SPI 19’742 -0.1%  Dow 51’324 -0.3%  DAX 25’499 0.5%  Euro 0.9461 0.0%  EStoxx50 6’348 0.7%  Gold 4’168 1.3%  Bitcoin 69’891 0.6%  Dollar 0.8341 0.2%  Öl 104.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Suche...

Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Cadence Design Systems-Anlage? 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cadence Design Systems-Investment verdienen können.

Cadence Design Systems
266.94 CHF -1.55%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das Cadence Design Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152.25 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investierten, hätten nun 6.568 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Cadence Design Systems-Aktie auf 326.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’145.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +114.58 Prozent.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich zuletzt auf 89.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten