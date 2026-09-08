Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cadence Design Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cadence Design Systems-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Cadence Design Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25.71 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investiert hat, hat nun 38.895 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’384.68 USD, da sich der Wert eines Cadence Design Systems-Anteils am 04.09.2026 auf 292.70 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 11’384.68 USD entspricht einer Performance von +1’038.47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cadence Design Systems belief sich zuletzt auf 80.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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