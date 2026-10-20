Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Cadence Design Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 20.10.2023 wurde die Cadence Design Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 238.64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investierten, hätten nun 4.190 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’365.49 USD, da sich der Wert eines Cadence Design Systems-Anteils am 19.10.2026 auf 325.86 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36.55 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Cadence Design Systems zuletzt 88.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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