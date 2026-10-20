S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 20.10.2023 wurde die Cadence Design Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 238.64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investierten, hätten nun 4.190 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’365.49 USD, da sich der Wert eines Cadence Design Systems-Anteils am 19.10.2026 auf 325.86 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36.55 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Cadence Design Systems zuletzt 88.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch