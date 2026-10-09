S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brown-Forman B von vor 10 Jahren angefallen

Am 09.10.2016 wurde die Brown-Forman B-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 269.513 Brown-Forman B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 7’152.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26.54 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28.47 Prozent.

Der Börsenwert von Brown-Forman B belief sich jüngst auf 11.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch