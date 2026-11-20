Vor 3 Jahren wurde das Brown-Forman B-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59.02 USD. Bei einem Brown-Forman B-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 169.434 Brown-Forman B-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Brown-Forman B-Aktien wären am 19.11.2026 5’103.35 USD wert, da der Schlussstand 30.12 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 48.97 Prozent vermindert.

Insgesamt war Brown-Forman B zuletzt 14.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch