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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brown-Forman B von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Brown-Forman B-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Brown-Forman B-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Brown-Forman B-Papier bei 55.19 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Brown-Forman B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.119 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 30.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 546.84 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 546.84 USD entspricht einer negativen Performance von 45.32 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Brown-Forman B eine Börsenbewertung in Höhe von 12.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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