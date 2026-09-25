S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brown-Forman B von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Brown-Forman B-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59.83 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.671 Brown-Forman B-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 26.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43.46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -56.54 Prozent.

Brown-Forman B wurde am Markt mit 12.08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch