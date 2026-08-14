S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brown-Forman B-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Brown-Forman B-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Brown-Forman B-Anteile bei 39.19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.552 Brown-Forman B-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 28.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.53 USD wert. Mit einer Performance von -28.47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Brown-Forman B belief sich zuletzt auf 12.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch