Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brown-Forman B-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Brown-Forman B-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Brown-Forman B-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Brown-Forman B-Anteile bei 39.19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.552 Brown-Forman B-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 28.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.53 USD wert. Mit einer Performance von -28.47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Brown-Forman B belief sich zuletzt auf 12.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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