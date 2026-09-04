S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brown-Forman B von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Brown-Forman B-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70.93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.410 Brown-Forman B-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 27.51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38.78 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 61.22 Prozent.

Der Börsenwert von Brown-Forman B belief sich jüngst auf 12.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch