S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brown-Forman B von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Brown-Forman B-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70.34 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 142.167 Brown-Forman B-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 28.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’019.05 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 59.81 Prozent.

Der Börsenwert von Brown-Forman B belief sich jüngst auf 13.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch