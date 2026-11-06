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|Lohnende Brown-Forman B-Investition?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brown-Forman B von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Brown-Forman B-Einstiegs gewesen.
Am 06.11.2016 wurde das Brown-Forman B-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Brown-Forman B-Aktie letztlich bei 36.82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Brown-Forman B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.716 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 84.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.96 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 15.92 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Brown-Forman B eine Börsenbewertung in Höhe von 14.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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