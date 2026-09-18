S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brown-Forman B-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Brown-Forman B-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Brown-Forman B-Aktie bei 27.48 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Brown-Forman B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 363.901 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Brown-Forman B-Aktie auf 26.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’643.38 USD wert. Das entspricht einem Minus von 3.57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Brown-Forman B bezifferte sich zuletzt auf 11.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch