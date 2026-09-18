Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brown-Forman B-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brown-Forman B-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Brown-Forman B-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Brown-Forman B-Aktie bei 27.48 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Brown-Forman B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 363.901 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Brown-Forman B-Aktie auf 26.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’643.38 USD wert. Das entspricht einem Minus von 3.57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Brown-Forman B bezifferte sich zuletzt auf 11.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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