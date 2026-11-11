S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Broadridge Financial Solutions-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions am 10.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 3.90 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 10.80 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Broadridge Financial Solutions beträgt 443.50 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 10.24 Prozent.

Broadridge Financial Solutions-Qualitätsdividendenrendite

Schlussendlich notierte das Broadridge Financial Solutions-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 192.96 USD. Für das Jahr 2026 weist die Broadridge Financial Solutions-Aktie eine Dividendenrendite von 2.85 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 1.45 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Broadridge Financial Solutions-Kurs via New York 8.53 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 11.86 Prozent besser entwickelt als der Broadridge Financial Solutions-Kurs.

Broadridge Financial Solutions-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4.25 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.20 Prozent nachlassen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Broadridge Financial Solutions

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Broadridge Financial Solutions steht aktuell bei 21.646 Mrd. USD. Das Broadridge Financial Solutions-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 14.26. 2026 setzte Broadridge Financial Solutions 7.477 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 9.60 USD.

Redaktion finanzen.ch