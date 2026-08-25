Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Broadridge Financial Solutions eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 25.08.2025 wurde die Broadridge Financial Solutions-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Broadridge Financial Solutions-Papier an diesem Tag bei 256.69 USD. Bei einem Broadridge Financial Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.390 Broadridge Financial Solutions-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 185.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72.25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27.75 Prozent vermindert.
Broadridge Financial Solutions erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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