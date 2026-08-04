Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Broadridge Financial Solutions-Aktien verlieren können.
Die Broadridge Financial Solutions-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 165.72 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.603 Broadridge Financial Solutions-Anteilen. Die gehaltenen Broadridge Financial Solutions-Aktien wären am 03.08.2026 94.94 USD wert, da der Schlussstand 157.34 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 5.06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Broadridge Financial Solutions bezifferte sich zuletzt auf 17.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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