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Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034

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Broadridge Financial Solutions-Performance 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Broadridge Financial Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Broadridge Financial Solutions
134.10 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Broadridge Financial Solutions-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 179.05 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 55.850 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Die gehaltenen Broadridge Financial Solutions-Aktien wären am 28.09.2026 9’099.13 USD wert, da der Schlussstand 162.92 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9.01 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Broadridge Financial Solutions belief sich zuletzt auf 18.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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